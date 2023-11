Projecto de habitação unifamiliar moderna na Figueira da Foz

O estilo moderno é muitas vezes entendido como sendo demasiado impessoal e monótono. Porém, não faltam projectos modernos que nos provam que há muita beleza e originalidade escondida na simplicidade.

É com uma casa de linhas fortemente delineadas e com uma geometria contundente que nos deparamos. As linhas modernas emprestam-lhe um aspecto robusto e, ao mesmo tempo, delicado e elegante. A estética depurada é interrompida por um ripado de madeira que resguarda as janelas que estão por detrás e que, pela sua cor e textura, traz um toque caloroso ao projecto arquitectónico. As ripas não foram dispostas com intervalos iguais, mas sim de forma assimétrica, o que torna a fachada mais dinâmica.

O relvado com uma oliveira emolduram o conjunto, trazendo-lhe cor e frescura. A pérgola cinza, conseguida pela extensão das vigas estruturais, convida-nos a passar e a ver o que há para trás. E não desilude!