Maravilhosa moradia modular por 110.000 Euros

Na imagem acima pode ver a configuração da moradia vista de cima, o que é um bom ponto de partida para começar a familiarizar-se com este projecto. Mas antes de avançarmos impõe-se que falemos da empresa que a criou, das suas garantias e das vantagens que os seus produtos oferecem!

A BLOC – CASAS MODULARES é uma empresa de Braga que propõe um conceito inovador de construção e habitação, numa perspectiva de conforto e eficiência energética. As suas casas são fabricadas por módulos, em ambiente controlado, sob a escolha directa da personalização indicada pelos clientes. Deitam mão aos mais modernos softwares, materiais e métodos construtivos para oferecer habitações simples e sóbrias, com elevados de conforto térmico e acústico, em tempos recorde e com preços muito apelativos, como já percebeu pelo título deste artigo.

A empresa põe à sua disposição um serviço completo, que vai do projecto, fabrico e construção da sua habitação, até ao de licenciamento de obras, certificado energético e respectiva licença de habitabilidade.

Se procura uma casa de grande qualidade a um preço que pode pagar, não pode deixar de considerar esta oferta!