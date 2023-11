Mesas e Cadeiras – Dicas para Escolher os Modelos Perfeitos para sua Casa

Mesa de jantar de madeira – é um grande clássico das salas de jantar e de cozinhas. A mesa de madeira é, sem dúvida, uma das mais práticas e sólidas. São fáceis de manter e encaixam-se perfeitamente em vários estilos de decoração, como industrial, vintage ou escandinavo. Alguns modelos são cobertos com várias camadas de verniz para protegê-las.

Mesa de jantar de vidro – requintadas e organizadas, as mesas de jantar com tampo de vidro são até muito comuns. Conferem um toque sofisticado à decoração de interiores. No entanto, o vidro retém dedadas ou outras manchas. A mesa deve, portanto, ser limpa com cuidado e regularmente para manter a sua elegância.

Mesa de metal – É uma excelente opção para uma decoração industrial. Uns acessórios decorativos coloridos ou umas cadeiras mais vibrantes serão uma excelente opção para contrastar e dar estilo à mesa de jantar.