Lajetas: um revestimento popular disponível em diferentes materiais

Existem várias razões pelas quais as lajetas são tão populares enquanto material para o revestimento de pisos e de paredes.

Para começar, existem lajetas de vários materiais, formatos e tamanhos, o que permite um maior grau de personalização e de criatividade. Com as lajetas, podem-se até construir padrões. A paleta de cores também é bastante alargada, o que torna fácil a escolha do material e da tonalidade que melhor se adapta ao meio envolvente e ao ambiente que quer criar no espaço, seja ele interior ou exterior. As lajetas são, também, um revestimento que oferece resistência e durabilidade e que, por isso, se adaptam a qualquer tipo de construção, clima e solo, garantindo que não terá preocupações durante muitos anos. Por fim, mas não menos importante, há a questão do tempo e, ainda, a do preço. A instalação de lajetas é, por norma, rápida e económica. O preço da lajeta, propriamente dito, variará conforme o material de que esta for feita, pelo que deve considerar todas as opções e pedir orçamentos em várias lojas para que possa fazer a escolha que melhor for ao encontro do seu orçamento.