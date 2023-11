Área Bruta Dependente: O que é e Tudo Mais o que Tem que Saber

A área bruta dependente é, como definido pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, artigo 40, publicado no Diário da República n.º 263/2003, Série I-A de 2003-11-12, parte integrante da área bruta de construção do edifício juntamente com a área bruta privativa.

Esta área, de acordo com o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), corresponde a todas as áreas, mesmo que situadas no exterior do edifício, que são de uso exclusivo da casa. São os chamados locais acessórios cuja utilização não está directamente ligada ao objectivo primordial do edifício. Compreendem, por isso, espaços como garagens, lugares de parqueamento, arrecadação, sótãos, instalações para animais e caves de acesso directo, desde que não estejam abrangidos pela área bruta privativa. A sua definição já foi alterada desde 2003 como forma de clarificar as confusões feitas por muitos avaliadores, passando, por isso mesmo, a incluir áreas cobertas e fechadas e deixando de fora as áreas que, sendo cobertas, são também abertas.

De acordo com o Código do IMI 2019 – Anotado & Comentado (da Lexit), “nos prédios que contenham piscinas cobertas, ginásios, saunas e afins, tais espaços devem ser tidos em conta para efeitos do mesmo cálculo”. No caso dos prédios cuja cozinha e/ou instalações sanitárias se situam no exterior do edifício principal, “a sua área deve integrar a área bruta privativa a não ser que sejam as únicas existentes no prédio. Isto porque, caso exista coexistência entre elas e outras existentes no prédio principal, elas devem integrar a área bruta dependente.”