VMC: O que é, Para que Serve, Tipos e Manutenção

O VMC contribui para o bom isolamento de uma casa : isolar corretamente uma casa não significa apenas instalar materiais isolantes nas paredes, por baixo do telhado ou instalar janelas com vidros duplos. O VMC, também, tem um papel importante nesta área. O VMC contribui para a ventilação da casa evitando humidade e, sobretudo, contribui para a renovação do ar ambiente.

O VMC contribui para a poupança de energia : abrir regularmente as janelas de uma casa é essencial para ventilá-la bem. Mas um VMC efetivamente substitui essa ação, e principalmente no inverno, evitando a perda de calor e o desperdício de energia que carecem as faturas.

O VMC remove o ar poluído de uma casa : nem sempre sabemos, mas o ar dentro de uma casa é mais poluído do que fora. A evaporação de solventes como tintas, vernizes, cola e outros produtos presentes em materiais de decoração, pólenes e alérgenos, participam na saturação do ar de uma casa com compostos orgânicos voláteis (COVs), prejudiciais à saúde. Podem causar irritação a nível respiratório, alergias como asma, entre outras.