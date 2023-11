Chuveiro Exterior: 15 Ideias para Complementar uma Piscina Perfeita

Em pleno inverno, no meio da época de maior frio em Portugal, eis aqui a homify a falar-lhe de piscinas! Porquê?

Em primeiro lugar, porque não há nada que levante mais a moral do que ver imagens entusiasmantes de cenários quentes e deliciosos para planear o que queremos no nosso futuro, e segundo, porque esta é a altura mais indicada para começar esses planos, a tempo de os concretizar até à chegada do calor! É muito mais fácil atravessar o frio, o desconforto e até o confinamento, com os olhos postos no objectivo para o Verão!

Se já escolheu o tipo de cenário que quer para a sua piscina, se já decidiu o formato a cor e os móveis de exterior, está na hora de pensar num elemento discreto, mas fundamental para o conforto do espaço – o chuveiro de exterior.

Não é um elemento extraordinariamente visível, ou que precise de protagonismo, no entanto facilita a utilização confortável, ao proporcionar a possibilidade de remover o cloro ou o sal do corpo depois de um mergulho, e continuar a aproveitar o sol com segurança, sem ter de entrar em casa (com todos os contras que isso significa em pegadas molhadas e sujas, em salpicos de água e outras desarrumações).

Neste artigo temos para si 15 imagens super inspiradoras de espaços de piscina com várias interpretações e diferentes abordagens à colocação e ao estilo do chuveiro de jardim. Venha vê-las e descobrir um pouco mais do mundo de acessórios que uma piscina exige!