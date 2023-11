Espectacular projecto de design de interiores para moradia em Tróia

No quarto de hóspedes, abandonaram-se os tons terra e os verdes e casou-se o cinza escuro com os vibrantes apontamentos de vermelho dos têxteis da cama. Em vez da típica iluminação de mesa de cabeceira, optou-se por iluminação suspensa, em dourado, um pormenor diferenciador e elegante. As mesas de cabeceira são espelhadas, uma tendência revivalista (os móveis espelhados foram um êxito nos anos '20 e '30) e uma boa opção para quebrar a monotonia e elevar a decoração de qualquer que seja o espaço.

Do outro lado, e a contrastar com o cinza escuro da parede que está por detrás da cama, temos cores mais claras, que deixam o conjunto respirar, e um pequeno e gracioso sofá branco, só com um braço, ao lado do qual se encontra uma estante metálica. Não falta nada a este quarto de hóspedes!