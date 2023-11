Isolamento WallMate: Vantagens e Desvantagens do Poliestireno Extrudido

Se as vantagens não superassem largamente as desvantagens, o poliestireno extrudido não seria tão popular. Porém, é oportuno saber os prós e contras deste material:

Material pouco amigo do ambiente: apesar do que acima referimos, plástico é sempre plástico, um material pouco amigo do ambiente. Mesmo que poroso, demorará muito mais a decompor-se do que outros materiais não-sintéticos.

Fraco do ponto de vista acústico: não tem uma óptima performance do ponto de vista acústico. Abafa apenas um pouco as ondas sonoras.

Sensível aos raios UV: danifica-se quando exposto directamente aos raios UV.

Baixa permeabilidade ao vapor: as casas isoladas com poliestireno extrudido devem ser muito ventiladas para que a condensação não se acumule nas paredes.

Estas desvantagens são facilmente contornáveis. O material continua a ser apelativo, apesar delas. O isolamento acústico não é um aspecto ao qual se preste muita atenção, a exposição aos raios UV só traz danos se for directa e a questão do vapor resolve-se com uma boa ventilação. O aspecto ambiental tenderá a ser o que levanta mais resistência, mas, por outro lado, o material é extremamente durável e cumpre, efectivamente, aquilo a que se propõe, evitando gastos energéticos adicionais para se manter a temperatura ambiente.