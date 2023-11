A fenomenal reabilitação de uma moradia dos anos '60 em Cascais

Nos quartos, o novo pavimento em tacos de pinho foi aplicado de acordo com o desenho do pavimento original que estava em mau estado de conservação. As paredes foram tratadas e pintadas de cinza claro, uma cor refinada que contrasta com o tom mel do chão e com as carpintarias brancas. Os roupeiros e as portas foram reabilitados e lacados de branco e as dobradiças e puxadores foram trocados por novos, mais contemporâneos, em aço escovado.

