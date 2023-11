Sala de estar e de refeição ligadas entre si

Em apartamentos mais antigos é comum ver a sala de estar e jantar separadas, o que, hoje em dia, já não faz tanto sentido. Por isso, em projetos de renovação e/ou de design de interiores é importante encontrar estratégias para deixar estes dois ambientes ligados.

A designer Marta Maria Pereira foi desafiada a dar uma nova imagem à sala de estar e de refeição, bem como ao hall de entrada, de um apartamento lisboeta. Neste desafio era necessário ligar o mais possível a sala de estar e de refeição, criando um ambiente harmonioso, luminoso e acolhedor. Além disso, num apartamento antigo é, também, importante manter a identidade, sem apagar a essência e as características do passado. Por isso, o desafio é sempre maior e a responsabilidade também.

Neste sentido, procurar os melhores profissionais é o passo mais importante a dar, para que o projeto vá ao encontro das suas expectativas e ânsias. A designer Marta Maria Pereira tem 20 anos de trabalho.

A designer é muito atenta às tendências, mas também com sentido apurado de história e tradição, executa todo o tipo de trabalhos, sempre com um denominador comum, a paixão pelo design de interiores.

A prova está nas imagens deste seguinte projeto.