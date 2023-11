Casa recuperada com vista para o Douro: um sonho que se materializa

Antes de entrar na casa contemplemos a paisagem que se vislumbra de muitos dos seus compartimentos: – o rio Douro espraia-se ao fundo, pouco antes de alagar na Barragem de Crestuma a 15 km do Porto, a 35 km do aeroporto, a apenas 3,5 km da Marina de Covelo, no meio do verde e da natureza. É realmente uma imagem com a qual deve ser bom acordar!