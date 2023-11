Mesa de Jantar Extensível: Todos os Tipos + 15 Modelos para Inspirar a sua

Começamos com um ambiente maravilhosamente descontraído e caseiro, da autoria da nossa RIMA DESIGN.

Neste apartamento os profissionais criaram um estilo boho e muito natural, com abundância de branco, madeira e fibras orgânicas, como a juta e o algodão. As cores quentes e acolhedoras geram um ambiente que nos faz sentir em casa, mesmo à distância.

A mesa de jantar exigia a perpetuação dessa filosofia e por isso já tinha as dimensões necessárias para dar conforto a seis pessoas, mas para receber os amigos era preciso mais, por isso os profissionais escolheram uma mesa extensível branca com uma estética muito clássica, a contrastar com as cadeiras descontraídas de madeira natural.

Se amou este ambiente tanto como nós e quer reproduzi-lo em sua casa, mas tem receio do preço da mesa, vai gostar de saber que no mercado há muitas versões de mesas de jantar extensível baratas com uma estética aproximada da da imagem.