Mobiliário de sonho – design e qualidade em Paredes

Neste artigo reunimos apenas uma pequena selecção das nossas composições favoritas usando mobiliário da linha Frame Collection. São cenários espectaculares que nos conquistaram o coração, mas são apenas isso – o nosso gosto. Para ver muito mais ambientes e ideias não deixe de visitar a página da empresa na homify!

Vamos explorar um pouco os designs, as peças e as combinações em cada imagem, como a deste quarto onde o estilo clássico aplica um tom muto acolhedor à dureza do betão cru. Mas antes de continuar queremos falar-lhe apenas um pouquinho da empresa que os criou.

Se procura excelência e experiência, é aqui que encontra a decoração e mobiliário certos para a sua casa!

A FARIMOVEL FURNITURE é uma empresa premiada que actua há muito tempo no mercado nacional e que tem vindo cada vez mais a expandir-se para o mercado internacional. Oferece-lhe mais de 30 anos de experiência na fabricação de mobiliário de excelência, contando com uma área de produção de 6000 m2 e com 45 colaboradores para dar vida aos seus sonhos. É uma empresa com os conhecimentos e o know how certos para prosperar e garantir muito mais que qualidade aos seus clientes – garante-lhes peças com futuro!