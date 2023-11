Ficha Técnica de Habitação – Entenda a Legislação e onde Obter

Esta é uma medida publicada em Diário da República, no dia 5 de Junho, como Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2017. Faz parte da execução do Programa Simplex+ 2016 e visa fazer convergir (… ) as informações constantes da Ficha Técnica de Habitação, (… ) do Certificado Energético (… ) no Livro de Obra, (… ) . Especificamente tem como objectivo juntar num só local mais serviços e informações, com mais transparência e acessibilidade para os compradores e interessados.