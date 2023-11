Backsplash de cozinha – o que é e para que serve?

Além da sua aparência estética, a função principal do backsplash de cozinha é proteger a sua parede de manchas e respingos. Uma vez que é uma zona usada todos os dias, é importante ter cuidados de limpeza. Todo o cuidado com o backsplash de cozinha irá garantir uma maior durabilidade, evitar o desgaste prematuro e evitar que as manchas se incrustem muito, nomeadamente nas juntas dos azulejos.

Existem vários produtos e truques de limpeza para cada material, por isso, deve informar-se antes de usar qualquer um no revestimento do backsplash de cozinha. Pode usar produtos caseiros, se não souber como os fazer, pode descobrir no separador DIY vários tutoriais para fazer os seus próprios detergentes naturais: aqui.