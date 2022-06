À procura da iluminação ideal?

Proveniente de Rio Tinto, a Castro Lighting é uma empresa portuguesa dedicada ao sector da iluminação. Fundada em 1978, conta já com uma longa história que fazem dela uma marca de referência no sector. Da sua equipa de profissionais fazem parte jovens dinâmicos que estão constantemente à procura pela novas tendências e soluções tecnológicas. Estando presentes nos principais certames na área da iluminação e decoração, dando a conhecer a sua marca um pouco por todo o Mundo, a Castro Lighting destaca-se pelo seu profissionalismo, experiência e confiança, que promove junto dos seus clientes. A sua produção assenta na aliança entre a perfeição e eficácia da mais alta tecnologia e, o conhecimento e experiência de artesãos qualificados, dando assim origem a séries limitadas e produtos exclusivos. Em 2012 vence o prémio PME Excelência 2012 e em 2014 o PME Líder, comprovando assim uma vez mais, a sua influência e importância no sector. A marca oferece um vasto conjunto de produtos que inclui categorias relacionadas com os candeeiros de aplique, os de mesa, de pé, tecto, suspensão, plafon e os clássicos.

Neste artigo que preparamos para si vamos dar-lhe a conhecer alguns dos produtos da marca que pode encontrar na nossa plataforma, esperando aliciá-lo nas suas compras e decorações.