Marsala: Tudo Sobre a Cor e 15 Ideias para Decorar

Como já referimos as cores influenciam, por isso, é importante termos muito cuidado com as cores que escolhermos para decorar o quarto do nosso filho. É sempre preferível optar por um pano de fundo claro e/ou neutro. Contudo, para dar alguma dinâmica e vida ao quarto da criança podemos trazer algumas cores diferentes , como num tapete, por exemplo. Escolher um tapete mais escuro no quarto dos miúdos é mesmo uma boa opção, porque as crianças sujam tudo e assim, não irá ser tão visível.

Neste caso, adoramos esta combinação de cores e o tapete marsala ganhou um grande destaque neste quarto.