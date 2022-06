8 espaços SUPER brancos e brilhantes

Começamos a visita ao contrário, do exterior para o interior… Mas esta é uma forma de vos mostrar que o branco pode estar por toda a parte, seja na fachada da vossa casa, na casa de banho, no escritório, na cozinha, na sala, no quarto ou ainda no jardim… escolhendo as flores da cor da pureza, que são como uma amostra do que há por descobrir.

Se quiser descobrir o nosso quiz sobre a cor branca, dê uma vista de olhos a este artigo:

- Branco TOTAL é aborrecido? Verdadeiro ou Falso?