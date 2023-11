Topper para Colchão: Tipos, Vantagens e onde Comprar

Os toppers de látex natural – também existem versões sintéticas, mas não têm a mesma qualidade – são, tal como os de lã, uma opção bastante viável para quem deseja uma protecção duradoura, resistente ao desgaste, aos ácaros e, por isso mesmo, perfeita para pessoas que sofrem de alergias. Estas protecções são mais duras do que as de lã e, por isso, ideais para quem tem problemas de costas e/ou articulações. As características do material fazem com que esta seja uma opção muito interessante para uma cama de casal, pois não transmite movimento, ou seja, se uma pessoa se mexer de um dos lados da cama, a que se encontra do outro lado não sente.

Por outro lado, uma vez mais em consonância com a versão de lã, também estes toppers são bastante mais caros do que outras versões. Para além disso, pelo menos no período inicial, podem possuir um aroma a borracha um pouco incómodo. Deve ainda ter em atenção que, pelas suas características, são mais quentes do que a versão de lã e podem ser demasiado duro para as necessidades de muitas pessoas.