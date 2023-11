Roxo na Decoração: 14 Formas Surpreendentes de Usar Tons de Roxo

Se há cor que não é consensual em decoração é o roxo… Se para muitos é sinónimo de espiritualidade e nobreza, para outros significa dor, tristeza e até luto.

Mas se há coisa que aprendemos na homify com os nossos profissionais é que todos temos gostos diferentes e todas as cores têm lugar numa decoração, desde que seja do agrado dos cientes utilizadores do espaço.

O roxo é uma cor arrojada que se for bem utilizada, pode criar ambientes elegantes e muito interessantes.

E não precisa de se limitar ao roxo no seu tom mais comum! Há tantos tons de roxo que pode usar para criar graduações e esfumados cheios de mistério e sedução… Lilás, violeta, beringela. Não falamos de vegetais e plantas, mas sim de alguns dos muitos tons desta cor com que pode jogar para tornar os espaços visualmente mais impactantes!