Tudo sobre Telha Sanduíche: Tipos, Medidas e a Instalação Ideal

As emendas das telhas são os pontos onde ocorre maior probabilidade de vazamentos se o trabalho não for bem executado e as prescrições para o material não sejam seguidas durante o projecto. As emendas devem ser projectadas para fiquem precisamente sobre as telhas, de modo a evitar que as telhas abram sob acção do vento ou durante a manutenção. As telhas devem ser bem posicionadas, com pelo menos 250mm de sobreposição, para que não haja retorno da água.