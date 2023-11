Ideias para a sua casa de banho parecer maior

Numa pequena casa de banho devemos criar ilusão de ótica, de modo a dar a impressão de que o espaço é maior. Para isso, é preciso escolher as cores certas. Neste sentido, devemos procurar cores refletoras de luz, sendo que as cores claras são ideais em espaços pequenos. O branco, por exemplo, é uma excelente aposta, além de combinar com tudo, é refletora de luz.