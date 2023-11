Para Interior e Exterior: 1001 Formas de Usar Ripas de Madeira

Paredes com ripas de madeira? Porque não? Andamos sempre à caça de ideias para embelezar as paredes da nossa casa. Podemo-lo fazer com quadros, com espelhos, com papéis de parede, com apliques de iluminação, mas, se quisermos ir mais além, podemos considerar revestir uma ou mais paredes com ripas de madeira. Numa sala de estar, por exemplo, pode-se personalizar a parede que está por detrás da televisão com um ripado. É uma excelente forma de trazer tridimensionalidade a um espaço e, acima de tudo, de o tornar mais acolhedor, original e elegante. O ripado pode, claro está, ser posteriormente decorado com quadros e servir como estrutura para se suspender a televisão com segurança. Para um ambiente mais claro, opte por ripas de madeira de pinho ou de carvalho.