Saiba Tudo sobre Quadros Elétricos: o que São, Tipos e mais Informações

Existem quadros de diferentes esquemas, que dependem das necessidades e das finalidades. Por exemplo o esquema quadro elétrico monofásico não poderá ser usado numa moradia de grandes dimensões e com diferentes utilizadores.

Umas das principais razões de usar tensão trifásica é o ganho de potência elétrica. A potência elétrica num sistema que trabalha com tensão trifásica é três vezes maior do que se este mesmo sistema trabalhasse com tensão monofásica, ou seja, P (tensão trifásica) = 3 x P (tensão monofásica).

De modo geral, as residências são alimentadas com tensão monofásica e as indústrias com tensão trifásica.