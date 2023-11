Vitrines – Uso Comercial, Residencial e 15 Imagens Encantadoras

Quase todos os espaços comerciais têm vitrines. Encontramo-las em boutiques, em supermercados, em cafés, em lojas, em restaurantes, e assim por diante. Como lhe dizíamos na introdução, as vitrines são excelentes aliadas para expor os produtos e para ajudar a construir um conceito. Se é o orgulhoso proprietário de um espaço comercial, considere alguns pontos antes de escolher as suas vitrines:

O estilo do espaço e o público-alvo: as vitrines por si escolhidas devem ir ao encontro do estilo da loja. ­Há vitrines de design clássico, há-as minimalistas, suspensas, de parede, com pé, entre outras. Escolha as que melhor contribuírem para criar a atmosfera desejada e para promover aquilo que comercializa. Tenha, também, em atenção o seu público-alvo. Vitrines muito baixas, por exemplo, funcionam para jovens, mas não para idosos.

A disposição da loja: um espaço comercial tem que ser funcional, por isso, as vitrines devem ser estrategicamente distribuídas de forma a não obstruir a circulação. As vitrines de parede são bastante práticas porque não roubam espaço útil à loja, mas se as suas vitrines tiverem espalhadas pelo espaço, certifique-se de que não criam dificuldades de passagem. A ideia é criar corredores que sejam estreitos o suficiente para os consumidores abrandarem e namorarem o produto, mas suficientemente largos para que todos passem (e quando dizemos todos são mesmo todos. Não se esqueça de pessoas com mobilidade reduzida.).