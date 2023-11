Tudo sobre o Colchão Viscoelástico: Características, Vantagens e Preço

Dormir é uma actividade fascinante! Este período das nossas vidas, que pode ocupar quase 24 anos do nosso tempo na terra ainda está envolto em mistério. Sabe-se que durante o sono o nosso corpo e o nosso cérebro levam a cabo acções necessárias para a sua manutenção, e na verdade o cérebro ainda trabalha mais durante o sono do que no período de vigília. São libertadas hormonas e neurotransmissores, as memórias são catalogadas e o corpo repõe energias, e isto é um pouco do que se conhece, porque este processo ainda não está totalmente estudado!

Por tudo isto, ter uma boa noite de sono é um aspecto fundamental para funcionarmos bem e com eficiência no dia-a-dia, além contribuir muito para a prevenção de inúmeras doenças. Mas consegui-la nem sempre é fácil!

Se excluirmos os problemas físicos e mentais que por vezes nos impedem de desfrutar de uma noite de sono produtiva, sobram os acessórios ao sono, ou seja, o colchão, a almofada, as mantas e tudo aquilo que podemos acrescentar para podermos dormir bem. E é preciso investir tempo e dinheiro nestes elementos para que fiquem mesmo ao nosso gosto.

Hoje vamos explorar uma das últimas novidades em colchão, que promete ajudar-nos a dormir que nem anjos – o colchão viscoelástico.

Já sabe que pode contar com a homify para todos os assuntos da casa, por isso vamos mergulhar neste assunto com prazer. Acompanhe-nos!