Uma cozinha perfeita para uma casa de família

O dia-a-dia de uma família com crianças pequenas é sempre agitado, mesmo quando os pequenos são calmos. Preparar pequenos-almoços e lanches a correr, procurar a colher certa enquanto o bebé reclama com fome, limpar o chão que a sopa ensopa depois da queda do prato, e tantas, tantas outras situações de agitação e pressa, deixam qualquer pai cansado. Se a essa agitação se somar falta de organização e funcionalidade, temos a receita perfeita para a escalada do stress!

Neste contexto a cozinha desempenha um papel fulcral pois é ali que grande parte destas actividades diárias se desenrola. Imagina como tudo se torna mais difícil se não conseguir encontrar a colher com rapidez ou se estiver com medo que o chão fique permanentemente danificado pela sopa?

Ter a cozinha ideal, com a funcionalidade e a estética desejada é um objectivo a perseguir, e encontrar os profissionais certos para a executarem, um factor chave para o conseguir. Para o ajudar a homify traz-lhe hoje mais um projecto de cozinha e sala de jantar com as características perfeitas para servir uma família com crianças, da autoria da HOME 'N JOY REMODELAÇÕES. Não perca!