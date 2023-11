Os interiores modernos e irreverentes de um duplex com uma sublime vista para o Tejo

Na sala de jantar, também com a vista de rio, a protagonista é a mesa com tampo de mármore, um material nobre (e que é tendência) que cria impacto onde quer que esteja. A mitigar a frieza do mármore, estão três jarras de vidro âmbar cuja cor e forma os candeeiros de chão parecem espelhar. Para acompanhar a mesa, escolheram-se cadeiras com pés metálicos pretos, sendo as cadeiras da cabeceira diferentes das demais pelo design retro estilizado que possuem. As paredes foram decoradas com duas obras de arte modernas.