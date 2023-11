Que tipos de aquecimento existem e quais as características de cada um?

Sabia que o aquecimento da casa é considerado pela União Europeia um indicador básico para caracterizar o bem-estar das famílias? Infelizmente, Portugal tem muitos problemas (do foro económico, cultural e no que respeita à própria estrutura dos edifícios, nomeadamente dos antigos) no que toca ao adequado aquecimento das casas.

Porém, conhecermos os sistemas de aquecimento disponíveis e sabermos que vantagens e desvantagens estão associadas a cada um deles é fundamental para fazermos a escolha apropriada para as nossas casas, necessidades e, claro está, orçamento.

Por outro lado, é crucial perceber que o desempenho do sistema de aquecimento não está dissociado da existência de um bom isolamento térmico e de componentes adequados como, por exemplo, caixilharias/janelas, portas, telhados, entre outros. De nada lhe serve ter um sistema de aquecimento de ponta, se o calor gerado se evade do interior da casa. Este é um problema comum e o motivo pelo qual se gasta tanto dinheiro em aquecimento.

Hoje, e com as importantes informações técnicas que nos foram gentilmente cedidas pela espectacular equipa da CONGRAU ENGENHARIA (Oeiras), escrevemos-lhe sobre oito formas de aquecimento, dando-lhe a conhecer os prós e os contras de cada uma delas.

Leia com atenção, tome nota e não hesite em contactar a CONGRAU para receber um aconselhamento profissional de excelência.