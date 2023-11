O que São Plantas Autóctones e como Usá-las no seu Jardim

As plantas autóctones tiveram milhares de anos de evolução no nosso território e por isso estão muito bem adaptadas à região onde crescem normalmente. Por este motivo exigem muito menos água do que as plantas exóticas, estão adaptadas às características do solo, sobrevivem às agruras do clima e exigem menos adubação. E além disso são familiares e têm uma beleza única, produzindo jardins com um toque saudosista e natural, mesmo com um cunho moderno, como o exemplo da imagem acima, da autoria da JARDÍSSIMO.