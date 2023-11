O Guia Completo sobre Chaminés + 15 Imagens Inspiradoras

Esta questão é uma grande preocupação nossa, porque as salamandras a pellets são, cada vez mais, procuradas pelo consumidor, pelas várias vantagens que apresentam.

Quando queremos colocar um aquecimento em casa, as questões relacionadas com as obras e alterações estruturais são uma grande preocupação e é neste ponto que as salamandras a pellets ganham vantagem. De facto, estes aparelhos não precisam de chaminé e podem ser instalados sem dificuldade em casas e apartamentos.

Para a instalação das salamandras só precisa ter uma saída para o exterior, para libertar o dióxido de carbono resultante da combustão dos pellets e uma entrada de ar para o sistema.

Este exemplo da GoldClima é perfeito para ilustrar esta questão.