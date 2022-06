Reabilitação inspiradora e cheia de charme

Hoje vamos até ao centro histórico de Braga, mesmo em frente ao adro da Igreja de S. Vicente para conhecer uma fantástica reconstrução que utiliza o sistema construtivo tradicional e nele se inspira dando origem a uma habitação para os dias de hoje, com evidentes traços inspirados no passado, integrando-se assim com a envolvente.

Tudo começou a partir de uma fachada e um grande vazio. A proposta, do gabinete MARTA CAMPOS – ARQUITECTURA, REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA integra a fachada pré-existente apropriando-se do espaço disponível. Este gabinete conta já com uma vasta experiência em Portugal, sobretudo na área da reabilitação de edifícios.

O resultado é uma habitação original, confortável e muito inspiradora. No projecto optou-se por utilizar um sistema de ''gelosias'', o que terá dado o nome à casa: casa das gelosias', sabe o que significa?! Descubra e conheça os pormenores neste livro de ideias…