Ventiloconvectores – Conheça as Vantagens desta Solução de Climatização

Portugal é um dos países onde a climatização das habitações é mais descuidada. É do conhecimento geral que o nosso país não é um país tropical e nem sempre tem um clima muito temperado, mas mesmo assim as casas continuam a ter desempenhos térmicos muito deficientes. Na verdade morre-se efectivamente de frio em Portugal, muito mais do que em países do Norte da Europa que atingem temperaturas bem mais baixas! E todos temos tido provas do quanto o nosso Portugal pode ser frio nos últimos tempos!

O problema começa logo de base, na construção, mesmo em casa recentes. A fraca qualidade construtiva e a falta de escrúpulos levam a que muitas casas não tenham sequer o básico, mesmo com as obrigatoriedades. A falta de inclusão de isolamento nas paredes e pavimentos leva a perdas importantes de calor durante o período de habitação da casa, impelindo o aumento de custos com a climatização, em especial com o aquecimento. E, ao preço a que a electricidade e o gás estão no nosso país, esse gasto é incomportável para muitas famílias que acabam literalmente enrolados em mantas durante o Inverno e a transpirar sem controlo durante o Verão!

Assim, o primeiro passo para ter uma casa com uma temperatura agradável durante todo o ano é acrescentar isolamento, seja pelo interior ou pelo exterior, com capoto, por exemplo, porque sem isso todo o aquecimento ou arrefecimento estará em sobrecarga e sujeito a grandes perdas energéticas, e depois é importante ponderar um bom sistema de climatização. Neste âmbito, os ventiloconvectores são uma escolha natural, económica e muito eficaz, que precisa de ser conhecida. Se está na fase de escolha do sistema de climatização para a sua casa ou simplesmente tem interesse sobre este assunto junte-se à homify e descubra tudo sobre ventiloconvectores!