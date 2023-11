Guia Completo sobre Algeroz: Conheça os Tipos, a Instalação e os Preços

Os algerozes de alumínio são bastante resistentes ao desgaste do tempo, à ferrugem e ao apodrecimento, surgindo como uma boa solução para zonas com condições meteorológicas adversas. Essa capacidade de resistência faz com que tenham uma duração muito mais longa (cerca de 20 anos) do que o PVC, embora mais curta do que a do zinco. Para além disso, é um material que está disponível em várias cores, pelo que se torna fácil adquirir o tom ideal para a casa.

Por outro lado, o alumínio, sendo um material com pouca flexibilidade, pode ficar amassado com alguma facilidade. Esses danos, não sendo impeditivos do seu bom funcionamento e da sua eficácia, tornam o elemento menos bonito e, dependendo das dimensões, podem mesmo obrigar a algum tipo de reparação. Tal como na opção do zinco, também os algerozes de alumínio têm tendência a contrair ou a expandir com as mudanças do clima, o que obriga a maiores cuidados de instalação de forma a evitar infiltrações de água. Por fim, apesar de estarem disponíveis numa paleta de cores alargada, devemos ter em mente que a sua coloração é normalmente conseguida a partir de uma camada de esmalte. Isso significa que, com o desgaste do tempo, a tinta vai estalar e descascar obrigando a nova pintura com alguma frequência.