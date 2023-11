Tudo sobre Chaise Longue + 15 Modelos Aconchegantes

Há uma ideia quase generalizada de que este tipo de sofás é caro, mas a realidade é que há muitos modelos de sofás chaise longue baratos. Não quer dizer que seja esse o caso do sofá da composição da imagem acima, da autoria da Traço Magenta – Design de interiores, mas consegue encontrar modelos com uma estética aproximada nas grandes superfícies de comércio de mobiliário a preços bastante atraentes. Sem apostar em alturas de saldos, consegue comprar sofás chaise longue de 3 lugares por valores à volta de 500 euros!

Não vamos aqui discutir materiais ou construção, pois obviamente a qualidade a baixo preço pode não ser a melhor, mas a verdade é que em termos de estética há peças baratas com imagens simples e muito interessantes. Depois cabe-lhe a si construir um cenário que valorize os pontos fracos do seu sofá barato e disfarce as imperfeições que um eventual fraco acabamento ponha em evidência.

Se o seu orçamento o compeliu a comprar um sofá com chaise longue barato complemente-o com peças mais chamativas ou mais ricas, se for possível. Uma mesa de centro e um tapete chamativos vão concentrar as atenções, desviando-as dos detalhes do sofá.

Se pretender escolher um sofá chaise longue económico saiba que deve investir ainda mais tempo e concentração na busca pelo móvel perfeito porque o risco de comprar um sofá pouco confortável para si aumenta neste caso. Com algum tempo e paciência vai encontrar aquilo que procura num sofá com chaise longue em termos de conforto, sem comprometer a sua carteira.