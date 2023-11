Como Escolher a Cadeira do Escritório: Confira 11 Dicas e Inspirações

Uma cadeira com um assento demasiado pequeno ou demasiado grande vai, por certo, afectar o seu conforto. O mesmo acontecerá se este for duro ou acolchoado com um material de baixa qualidade. Um assento mal desenhado, com o tamanho inadequado e sem o acolchoamento devido pode gerar problemas nas costas e nos quadris, por isso, escolha uma cadeira com o tamanho ideal para si e, de preferência, com um assento ortopédico livre de cansaço. A profundidade do assento é também crucial. É suposto poder sentar-se com as costas contra o encosto da cadeira, deixando cerca de 5/10cm entre a parte de trás dos joelhos e o assento. A inclinação do assento deve ser ajustável.