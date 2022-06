Remodelação à medida do seu bolso

A simplicidade dos materiais é sublimada pelo jogo de texturas. Linho, lã, algodão. Materiais naturais que revestem o sofá e constituem as almofadas e o tapete, compensando com as suas texturas rústicas a frugalidade do mobiliário.

Os tons utilizados, neutros, são apaziguadores dos sentidos, contribuindo para a leveza da atmosfera que emana desta sala de estar.