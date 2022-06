Dez roupeiros infantis bué de fixes!

Cor? Confirma-se. Funcionalidade? Confirma-se? Modernidade? Confirma-se. Um roupeiro infantil que joga com as cores e a geometria, surgindo quase como uma grande tela que ocupa toda uma parede. Os painéis em verde, em azul e em branco misturam-se com outros de uma madeira texturada que liga com o revestimento do chão, das paredes e do caixilho das janelas. Realce-se, ainda, o pormenor das gavetas, em preto, colocadas ao nível do chão, estando por isso, mais acessíveis para a arrumação – ou desarrumação, pois claro – de brinquedos. Repare, também, que as portas do canto inferior esquerdo e direito apresentam maior relevo em relação ao resto do móvel o que nos dá conta de um compartimento mais pequeno, ideal para colocar calçado, camisolas ou têxteis de cama. É importante compartimentar e organizar os roupeiros por módulos. Verá que a sua vida fica facilitada. O estilo e as cores deste roupeiro enquadrar-se-iam tanto num quarto infantil, como juvenil.