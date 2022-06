Uma casa tradicional e pré-fabricada ao mesmo tempo

Esta panorâmica da zona social mostra como a casa é espaçosa e moderna. Os tectos altos e as aberturas tornam o espaço desafogado e luminoso. Repare nas aberturas zenitais. Já ponderou a colocação de clarabóias no tecto de sua casa? A decoração prevista no projecto é moderna e os vários elementos estão bem distribuídos no espaço, acabando por ser eles a demarcar as diferentes zonas.