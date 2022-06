O terraço perfeito para qualquer tipo de clima

Ainda estamos em dias de primavera. E tanto que desejávamos que estivesse a ser mais quentinha e com menos chuva. Há um espaço do qual não abdicamos, essencialmente nos dias quentes. É o terraço, um espaço que nem todos têm o privilégio de ter.

Se é um dos felizardos com terraço aproveite para vivê-lo durante todo ano, em especial nos dias de verão. A decoração pode ser ajustada à época do ano. Há quem vive em países com clima tropical e mediterrâneo, para esses longas sejam as noites entre familiares e amigos.

Deixamos-lhe, neste artigo, algumas dicas e conselhos para por em prática no seu terraço, independentemente do clima em que vive. E sabe por quê? Porque, simplesmente, vai encontrar para todos os gostos.