11 salas de jantar arrojadas para o inspirar a mudar a sua!

Cadeiras cor-de-laranja, uma mesa oval e uma carpete com um padrão geométrico: três escolhas diferenciadoras que definem a sala de jantar refinada e agradável desenhada pelo gabinete ShiStudio. Pode considerar estas opções para a sua sala de jantar se sente que ela está demasiado aborrecida e banal. As cadeiras com uma cor alegre podem alterar, por completo, a atmosfera do espaço e uma carpete com um padrão que se distinga é, igualmente, uma boa solução para uma decoração com um cunho mais criativo.