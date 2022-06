Mobília à medida de cada quarto

Haverá mulher que não conheça a mítica frase de Sexo e a Cidade, Just give me a really big closet? Haverá mulher que não deseje ter um? Não podemos condenar, a verdade é que é quase impossível resistir a um e se tiver espaço para tal nem pense duas vezes. Escolha uma ou várias paredes, se possível opte por ter uma parte com móvel para arrumação e outra onde a roupa possa estar pendurada, assim garante que nada fica esquecido. Depois é só organizar por cores, marcas, estações, da forma que preferir, mas garantimos que escolher a roupa para vestir no dia seguinte fica muito mais fácil, pelo menos assim queremos acreditar.