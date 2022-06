A casa rústica junto à praia com que sempre sonhou

Uma casa rústica junto à praia. Quem não gostaria de ter assim um refúgio idílico onde os únicos sons são os das ondas do mar a bater na areia e o da brisa a abanar as plantas ao final do dia? Na verdade, com o crescente recurso a materiais sustentáveis económicos, o sonho é cada vez mais fácil de concretizar. Os arquitectos brasileiros do gabinete RAC Arquitectura assim o provam no projecto que lhe vamos mostrar neste livro de ideias. Esta moradia unifamiliar de estilo rústico localiza-se junto à praia e foi construída com materiais reciclados, provenientes de uma obra anterior que havia sido demolida. O resultado é uma casa simples, aconchegada e fresca. De que mais precisamos? De conhecê-la, pois claro. Acompanhe-nos.