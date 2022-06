Uma residência muito exótica

Terminamos o nosso livro de ideias neste quarto tão pouco convencional. Em vez de uma cama tradicional, encontramos o colchão – de espessura larga – colocado no chão. As almofadas trazem conforto e surgem também em jeito de cabeceira de cama. O quarto está localizado no sótão e tem, por isso, um tecto baixo. Todas as superfícies são cobertas por madeira, tornando o interior acolhedor e caloroso. Uma ampla janela permite a entrada de luz natural e os panos brancos, com um estilo boémio, servem como cortina e peça decorativa.