Top 5 e os projectos mais díspares de sempre

Não há milagres. Nós sabemos que uma faxina completa pode durar um dia inteiro. Por isso, no livro de ideias de hoje deixamos-lhe algumas sugestões para limpar a casa rapidamente quando sabe que vai receber uma visita.

Receber visitas é óptimo. Ter amigos em casa com quem partilhar animadas conversas é sempre reconfortante. No entanto, raramente temos a casa limpa e organizada para receber pessoas e não podemos negar que por muita intimidade que tenhamos com os nossos amigos e família, não gostamos de os receber no meio do caos. Trabalhamos o dia todo e quando chegamos nem sempre temos tempo e paciência para pôr o tapete no lugar, pendurar a roupa que acabámos de despir ou colocar a louça na máquina. As casas servem para ser vividas. Não são museus, nem temos que fazer mais do que aquilo que podemos para ter tudo na perfeição. Porém, para termos conforto e propiciarmos uma experiência agradável às nossas visitas, há que adiar a preguiça e tratar de algumas coisas. O nosso roteiro para uma faxina rápida e dinâmica vai ajudá-lo. Saber organizar as ideias para programar um início, meio e fim dá-nos um importante e orientador sentido de tempo. Comecemos. Guarde o descanso para mais tarde, pegue no balde e nas luvas. Vamos lá.