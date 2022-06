Regras de ouro para o planeamento do seu jardim

Com a primavera a dar os últimos ares da sua graça e o verão a querer espreitar, o jardim continua a ser um espaço de descanso. Deverá apropriar-se a cada momento do ano, com o objetivo de garantir sempre bons momentos.

Todos nós, se temos uma cantinho especial no exterior, gostamos de passear entre as plantas e flores e correr, com os mais novos, pelos relvados. Mas a paisagem não cresce de um dia para o outro. Se gosta de meter a mão na terra, deixamos-lhe ideias fabulosas para pôr em prática no seu jardim. Se não gosta, entregue a especialistas na área.

Planeia antes de avançar com qualquer que seja o projeto para o seu jardim. As próximas imagens irão, certamente, ajudá-lo a clarificar ideias.