Viagem pelo mundo das casas surpreendentes

Continuamos a nossa viagem mais a sul, agora na Colômbia. Como pensa que são as casas neste país? Singelas e simplistas… brancas também. Mas a verdade é que há também casas de sonho e hoje partilhamos esta convosco.

Uma casa que nos parece térrea, mas que afinal é constituída por dois andares. Tem uma forma alongada e horizontal. Está situada num cenário de sonho e tropical, no topo de uma montanha. As suas formas são retas, com desenhos modernos. O exuberante cenário onde foi edificada só exala ainda mais a sua beleza, um cenário perfeito no meio da natureza, que ainda esconde uma piscina, na traseira da casa, que faz fronteira com a casa e as restantes montanhas…