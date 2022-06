Dicas para criar um ambiente japonês dentro de casa!

Para finalizar e ter a cereja no topo do bolo, que tal um toque único que vai dar à sua casa todo o ar japonês? Consiga este feito facilmente com a aquisição de um tapete! Mas não será um tapete qualquer… Lembra-se dos filmes de artes marciais, onde os lutadores treinam afincadamente? Pois bem: a ideia é ter um desses tapetes a cobrir uma boa área da sua sala ou do seu quarto. O tatame, material de que é feito este tipo de tapete, não é mais do que um tecido feito com palha (normalmente de arroz) entrelaçada e devidamente prensada com esteira de junco. É limitado por faixas laterais pretas, que lhe dão o ar de ringue de luta. O mais curioso neste tapete é que, devido às suas medidas padronizadas, funciona como medida para obter a área de um determinado compartimento. Na cultura japonesa, é muito utilizado nos rituais religiosos e na cerimónia do chá, mas pode utilizá-lo onde achar mais conveniente para si!