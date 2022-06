Um paraíso minimalista!

Os pontos de acesso verticais, tiveram no desenvolvimento do projecto e na organização espacial, um papel extremamente relevante. Ao situarem-se em pontos centrais do edifício, os acesso verticais, acabaram por influenciar as relações entre divisões e cotas, fazendo ao mesmo tempo, a articulação entre os três pisos que compõem a habitação.

No interior, a madeira assume um papel expressivo, quer seja no pavimento ou até no revestimento de paredes. As vantagens deste material traduzem-se nas mais diversas formas, destacamos deste modo, a extrema sensação acolhedora e de conforto que este material tem a capacidade de transmitir, tornando-o por isso, ideal para interiores de habitações.